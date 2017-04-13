НБУ очікує зростання золотовалютних резервів до 21,1 млрд дол. до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Національний банк України очікує нарощення міжнародних резервів до кінця 2017 року до рівня 21,1 млрд дол. США, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“Міжнародні резерви становитимуть 21,1 млрд дол. США на кінець 2017 року та 26,2 млрд дол. США на кінець 2018 року” — йдеться у повідомленні.
У НБУ пояснили, що профіцит зведеного платіжного балансу разом з отриманням запланованих траншів за програмою співпраці з МВФ та іншого пов’язаного фінансування дасть Національному банку можливість продовжити нарощування міжнародних резервів.
Водночас поповнення резервів, уточнили у прес-службі регулятора, за рахунок купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку відбуватиметься менш активно, ніж очікувалося досі, за рахунок негативних ефектів блокади ОРДЛО на стан зовнішньої торгівлі.
Нагадаємо, за даними НБУ, на квітень міжнародні резерви України зросли до 16,7 млрд дол. завдяки траншу від Міжнародного валютного фонду та макрофінансової допомоги Євросоюзу.