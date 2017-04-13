НБУ ожидает рост золотовалютных резервов до 21,1 млрд долл. к концу года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Национальный банк Украины ожидает наращивания международных резервов к концу 2017 года до уровня 21,1 млрд долл. США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Международные резервы составят 21,1 млрд долл. США на конец 2017 года и 26,2 млрд долл. США на конец 2018", - говорится в сообщении.
В НБУ объяснили, что профицит сводного платежного баланса вместе с получением запланированных траншей по программе сотрудничества с МВФ и другого связанного финансирования даст Национальном банке возможность продолжить наращивание международных резервов.
В то же время пополнения резервов, уточнили в пресс-службе регулятора, за счет покупки валюты на межбанковском валютном рынке будет происходить менее активно, чем ожидалось до сих пор, за счет негативных эффектов блокады ОРДЛО на состояние внешней торговли.
Напомним, по данным НБУ, на апрель международные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долл. благодаря траншу от Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи Евросоюза.