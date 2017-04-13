НБУ ожидает рост золотовалютных резервов до 21,1 млрд долл. к концу года

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53447 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105422 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162346 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119309 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118261 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113502 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104920 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107244 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103724 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155318 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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НБУ ожидает рост золотовалютных резервов до 21,1 млрд долл. к концу года

НБУ ожидает рост золотовалютных резервов до 21,1 млрд долл. к концу года

Киев  •  УНН

 • 12697 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Национальный банк Украины ожидает наращивания международных резервов к концу 2017 года до уровня 21,1 млрд долл. США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Международные резервы составят 21,1 млрд долл. США на конец 2017 года и 26,2 млрд долл. США на конец 2018", - говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что профицит сводного платежного баланса вместе с получением запланированных траншей по программе сотрудничества с МВФ и другого связанного финансирования даст Национальном банке возможность продолжить наращивание международных резервов.

В то же время пополнения резервов, уточнили в пресс-службе регулятора, за счет покупки валюты на межбанковском валютном рынке будет происходить менее активно, чем ожидалось до сих пор, за счет негативных эффектов блокады ОРДЛО на состояние внешней торговли.

Напомним, по данным НБУ, на апрель международные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долл. благодаря траншу от Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи Евросоюза.

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