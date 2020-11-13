НБУ не планує вмикати станок для друку грошей

"Фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк. Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто цю статтю цитую, що дуже добре пам’ятаю її номер та назву. Більше того: згідно з цією статтею, там заборонене не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а з використанням будь-яких державних структур. Тому немає підстав для розмов, що Національний банк України буде друкувати гроші з метою фінансування дефіциту бюджету. Ні. Ми знову-таки повертаємось до питання незалежності Національного банку", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Міністерство фінансів опрацьовуватиме питання покриття дефіциту Державного бюджету на 2021 рік, розглядає варіант заміщення внутрішніх джерел запозичення зовнішніми і за рахунок приватизації.