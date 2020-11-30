НБУ надав чотирьом банкам майже 5,8 млрд грн рефінансування

"Національний банк України повідомляє, що 27.11.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4-х банків на суму 5 785,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 6,00% річних", - йдеться у повідомленні.

Додамо, влітку в НБУ заявляли, що наразі комерційні банки за рівних умов можуть отримувати кредити рефінансування без проблем і "улюбленців" немає.

Нагадаємо, торік у березні Національний банк України надав трьом банкам кредит рефінансування загалом обсягом 71,5 млн грн.