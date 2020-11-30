НБУ предоставил четырем банкам почти 5,8 млрд грн рефинансирования
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Национальный банк Украине 27 ноября предоставил четырем банкам кредит рефинансирования в общем почти на 5,8 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.
"Национальный банк Украины сообщает, что 27.11.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на сумму 5 785,0 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых", - говорится в сообщении.
Добавим, летом в НБУ заявляли, что коммерческие банки при равных условиях могут получать кредиты рефинансирования без проблем и "любимчиков" нет.
Напомним, в марте прошлого года Национальный банк Украины предоставил трем банкам кредит рефинансирования в общем на 71,5 млн грн.