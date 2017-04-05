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НБУ: міжнародні резерви України зросли до 16,7 млрд дол. завдяки підтримці зовнішніх партнерів

НБУ: міжнародні резерви України зросли до 16,7 млрд дол. завдяки підтримці зовнішніх партнерів

Київ • УНН

 • 15692 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міжнародні резерви України зросли до 16,7 млрд дол. завдяки траншу від Міжнародного валютного фонду та макрофінансової допомоги Євросоюзу, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

Повідомляється, що сьогодні, 5 квітня 2017 року, на рахунок Національного банку України для поповнення міжнародних резервів надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду.

"Кошти за четвертим траншем на загальну суму 1 млрд дол. США надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн. спеціальних прав запозичення (СПЗ), 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро, 92 млн дол. США", - повідомили у НБУ.

Також в НБУ додали, що Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн. євро.

"Як наслідок, міжнародні резерви зросли з рівня 15,1 млрд дол. США за підсумками березня до 16,7 млрд дол. США станом на сьогодні. Такий обсяг резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку",  - додали в повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня Рада директорів МВФ завершила третій перегляд економічної програми України в рамках механізму
розширеного фінансування (EFF), що дозволить виділення Україні траншу в 1 млрд дол. за програмою співпраці.

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