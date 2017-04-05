НБУ: международные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долл. благодаря поддержке внешних партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Международные резервы Украины выросли до 16,7 млрд долл. благодаря траншу от Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи Евросоюза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Сообщается, что сегодня, 5 апреля 2017 года, на счет Национального банка Украины для пополнения международных резервов поступил очередной транш по программе расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.
"Средства по четвертому траншу на общую сумму 1 млрд долл. США поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млн. Специальных прав заимствования (СПЗ), 200 млн фунтов стерлингов, 146 млн евро, 92 млн долл. США", - сообщили в НБУ.
Также в НБУ добавили, что Европейский Союз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на сумму 600 млн. евро.
"Как следствие, международные резервы выросли с уровня 15,1 млрд долл. США по итогам марта до 16,7 млрд долл. США по состоянию на сегодня. Такой объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в сообщении.
Напомним, 3 апреля Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), что позволит выделение Украине транша в 1 млрд долл . по программе сотрудничества.