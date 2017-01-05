НБУ купив на валютному аукціоні майже 68 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 67,8 млн дол. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 69,3 млн дол., з яких НБУ придбав 67,8 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,23 грн/дол., максимальний — 26,35 грн/дол. та середньозважений — 26,3028 грн/дол.
Водночас за максимальним курсом було придбано 0,7% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.
Як повідомляв УНН, Національний банк України 5 січня оголосив про проведення аукціону з купівлі 100 млн доларів США. для запобігання надмірним коливанням обмінного курсу гривні та поповнення міжнародних резервів.