НБУ купив на валютному аукціоні майже 68 млн дол.

Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, становив 69,3 млн дол., з яких НБУ придбав 67,8 млн дол.

За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 26,23 грн/дол., максимальний — 26,35 грн/дол. та середньозважений — 26,3028 грн/дол.

Водночас за максимальним курсом було придбано 0,7% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.

Як повідомляв УНН, Національний банк України 5 січня оголосив про проведення аукціону з купівлі 100 млн доларів США. для запобігання надмірним коливанням обмінного курсу гривні та поповнення міжнародних резервів.