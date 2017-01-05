НБУ купил на валютном аукционе почти 68 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 67,8 млн долл. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, составил 69,3 млн долл., из которых НБУ приобрел 67,8 млн долл.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по итогам аукциона составил 26,23 грн/долл., максимальный — 26,35 грн/долл. и средневзвешенный — 26,3028 грн/долл.
В то же время, по максимальному курсу было приобретено 0,7% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины 5 января объявил о проведении аукциона по покупке 100 млн долларов США. для предотвращения чрезмерных колебаний обменного курса гривны и пополнения международных резервов.