НБУ купив на валютному аукціоні 26,7 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сьогодні під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України купив 26,7 млн дол. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 27,1 млн дол., з яких НБУ купив 26,7 млн дол.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 25,7777 грн/дол., максимальний — 25,85 грн/дол. та середньозважений — 26,8465 грн/дол.
Частка задоволених заявок за максимальним курсом аукціону в загальному обсязі задоволених заявок становить 50,9%.