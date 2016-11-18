НБУ купил на валютном аукционе 26,7 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины купил 26,7 млн долл. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 27,1 млн долл., из которых НБУ купил 26,7 млн долл.
По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 25,7777 грн/долл., максимальный - 25,85 грн/долл. и средневзвешенный - 26,8465 грн/долл.
Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составляет 50,9%.