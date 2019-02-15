НБУ хоче поширити на поштові відділення охорону

"Національний банк України пропонує поширити на операторів поштового зв’язку вимоги до захисту приміщень, що діють длянебанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній валюті та/або іноземних валютах", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення зумовлене введенням в дію 7 лютого 2019 року Закону України "Про валюту і валютні операції".

Відповідні норми містить проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до Правил з організації захисту приміщень небанківських фінансових установ в Україні”, що пропонується для громадського обговорення.

Зокрема цей документ встановлює вимоги, пов’язані з організацією небанківськими установами та операторами поштового зв’язку захистусвоїх приміщень, безпеки персоналу та схоронності цінностей і майна.

Нагадаємо, українці зможуть купувати і продавати іноземну валюту не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях.



