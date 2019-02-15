НБУ хочет распространить на почтовые отделения охрану
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Национальный банк Украины предлагает распространить на операторов почтовой связи требования к защите помещений, действующих для небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Национальный банк Украины предлагает распространить на операторов почтовой связи требования к защите помещений, действующих небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензию Национального банка на осуществление валютных операций, предусматривают использование наличности в национальной валюте и/или иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Такое решение обусловлено введением в действие 7 февраля 2019 Закона Украины "О валюте и валютных операциях".
Соответствующие нормы содержит проект постановления Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений в Украине", что предлагается для общественного обсуждения.
В частности этот документ устанавливает требования, связанные с организацией небанковскими учреждениями и операторами почтовой связи защиты своих помещений, безопасности персонала и сохранности ценностей и имущества.
Напомним, украинцы смогут покупать и продавать иностранную валюту только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях.