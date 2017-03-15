НБУ і СБУ мають підготувати пропозиції санкцій проти банків з капіталом РФ - О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національному банку України і Службі безпеки України доручено протягом доби внести пропозиції, зокрема, щодо запровадження санкцій проти банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов за результатами засідання Ради, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
“Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків РФ, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема, щодо запровадження проти них санкцій”, - сказав секретар РНБО.
Нагадаємо, РНБО вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств.