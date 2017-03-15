НБУ и СБУ должны подготовить предложения по санкциям против банков с капиталом РФ - А.Турчинов

КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальному банку Украины и Службе безопасности Украины поручено в течение суток внести предложения, в частности, о введении санкций против банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по результатам заседания Совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.