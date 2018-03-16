НБУ досі розглядає документи щодо продажу "дочки" російського "Сбербанка"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Документи щодо продажу “дочки” російського “Сбербанка” досі знаходяться на розгляді в Національному банку України. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.
“Наразі отримані НБУ документи для погодження набуття істотної участі у ПАТ „Сбербанк“ знаходяться на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформовано додатково”, — поінформували в Нацбанку.
Нагадаємо, “Сбербанк” оголосив про продаж “дочки” в Україні.
Раніше також повідомлялось, що ПАТ “Сбербанк” призначив виконуючим обов’язки голови правління дочірнього банку “Сбербанк” в Україні з 1 лютого 2018 року Ірину Князєву, яка раніше працювала заступником голови правління “Сбербанку”.