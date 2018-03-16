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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 16137 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33942 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39336 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 86588 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84831 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102961 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109920 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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НБУ до сих пор рассматривает документы о продаже "дочки" российского "Сбербанка"

НБУ до сих пор рассматривает документы о продаже "дочки" российского "Сбербанка"

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Документы о продаже “дочки” российского “Сбербанка” до сих пор находятся на рассмотрении в Национальном банке Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.

“Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО ”Сбербанк“ находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно”, - сообщили в Нацбанке.

Напомним, “Сбербанк” объявил о продаже “дочки” в Украине.

Ранее также сообщалось, что ОАО “Сбербанк” назначил исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка “Сбербанк” в Украине с 1 февраля 2018 года Ирину Князеву, ранее работавшюу заместителем председателя правления “Сбербанка”.

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