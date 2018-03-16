НБУ до сих пор рассматривает документы о продаже "дочки" российского "Сбербанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Документы о продаже “дочки” российского “Сбербанка” до сих пор находятся на рассмотрении в Национальном банке Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.
“Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО ”Сбербанк“ находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно”, - сообщили в Нацбанке.
Напомним, “Сбербанк” объявил о продаже “дочки” в Украине.
Ранее также сообщалось, что ОАО “Сбербанк” назначил исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка “Сбербанк” в Украине с 1 февраля 2018 года Ирину Князеву, ранее работавшюу заместителем председателя правления “Сбербанка”.