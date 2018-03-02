NBC: Мюллер може висунути нові звинувачення росіянам через кібератаки

КИЇВ. 2 березня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який проводить розслідування у зв'язку з втручанням РФ в американські президентські вибори, може висунути нові звинувачення росіянам під приводом того, що вони нібито викрали інформацію у Демократичної партії під час американської передвиборчої гонки 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NBC.