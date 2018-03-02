NBC: Мюллер може висунути нові звинувачення росіянам через кібератаки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який проводить розслідування у зв'язку з втручанням РФ в американські президентські вибори, може висунути нові звинувачення росіянам під приводом того, що вони нібито викрали інформацію у Демократичної партії під час американської передвиборчої гонки 2016 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NBC.
За версією джерел телеканалу з числа офіційних осіб, апарат Мюллера має намір пред’явити звинувачення на основі секретних матеріалів, зібраних ЦРУ, ФБР, Агентством національної безпеки і Міністерством внутрішньої безпеки.
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За твердженням телеканалу, у спецпрокурора вже протягом деякого часу були “докази, достатні для порушення справи”, однак “час для цього може бути обумовлено стратегічними міркуваннями”.
Очікується, що це відбудеться в “наступні тижні або місяці”, однак не виключається, що Мюллер може і відмовитися від даних планів.
У матеріалі йдеться, що звинувачення будуть пред’явлені тим росіянам, які, згідно з твердженням американської сторони, зокрема, викрали з систем національного комітету Демократичної партії (НКДП) електронну кореспонденцію і передали її організації WikiLeaks.
З даних матеріалів випливало, що Національний комітет Демократичної партії замість дотримуватися суворого нейтралітет, активно шукав способи підтримати на етапі первинних виборів екс-держсекретаря Хілларі Клінтон на шкоду сенатору від штату Вермонт Берні Сандерсу. Внаслідок скандалу, голова НКДП Деббі Вассерман-Шульц пішла у відставку.
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Нагадаємо, очільник міністерства внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр заявив, що хакерська атака на урядову мережу країни була заздалегідь спланована. У Бундестазі наголосили, що напад триває й досі.