NBC: Мюллер может выдвинуть новые обвинения россиянам из-за кибератак

КИЕВ. 2 марта. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование в связи с вмешательством РФ в американские президентские выборы, может выдвинуть новые обвинения россиянам под предлогом того, что они якобы похитили информацию у Демократической партии во время американской предвыборной гонки 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC.