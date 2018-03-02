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NBC: Мюллер может выдвинуть новые обвинения россиянам из-за кибератак

Киев  •  УНН

 • 13491 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование в связи с вмешательством РФ в американские президентские выборы, может выдвинуть новые обвинения россиянам под предлогом того, что они якобы похитили информацию у Демократической партии во время американской предвыборной гонки 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NBC.

По версии источников телеканала из числа официальных лиц, аппарат Мюллера намерен предъявить обвинения на основе секретных материалов, собранных ЦРУ, ФБР, Агентством национальной безопасности и Министерством внутренней безопасности.

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Согласно утверждению телеканала, у спецпрокурора уже в течение некоторого времени были “доказательства, достаточные для возбуждения дела”, однако “время для этого может быть обусловлено стратегическими соображениями”.

Ожидается, что это произойдет в “последующие недели или месяцы”, однако не исключается, что Мюллер может и отказаться от данных планов.

В материале говорится, что обвинения будут предъявлены тем россиянам, которые, согласно утверждению американской стороны, в частности, похитили из систем национального комитета Демократической партии (НКДП) электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks.

Из данных материалов следовало, что Национальный комитет Демократической партии вместо придерживаться строгого нейтралитета, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в ущерб сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. В результате скандала, председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.

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Напомним, глава министерства внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер заявил, что хакерская атака на правительственную сеть страны была заранее спланирована. В Бундестаге отметили, что атака длится до сих пор.

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