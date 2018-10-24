NBC: Джохар Царнаєв заявив ФБР, що йому з братом не допомагали готувати теракт в Бостоні

Як уточнює телекомпанія, один з організаторів теракту в Бостоні був важко поранений в протиборстві з поліцією, не міг говорити і відповідав на питання ФБР в письмовій формі, лежачи на лікарняному ліжку. Джохар, зокрема, заявив, що вони з братом без сторонньої допомоги декілька тижнів виготовляли вибухові пристрої в орендованій квартирі в Кембриджі (штат Массачусетс) і іноді в автофургоні або в автомобілі. Вони робили це в денний час для того, щоб дружина Тамерлана Царнаева випадково не здогадалася про змову.

Брати Царнаеви, пише телекомпанія, намітили декілька варіантів теракту, включаючи відділення поліції Бостона під час святкування Дня незалежності 4 липня. Однак змовники встигли підготувати саморобні бомби набагато раніше наміченого, тому вибір припав на марафон в Бостоні в середині квітня. Як показав Джохар, його брат визначив кінцеву мету в суботу, марафон відбувся в понеділок.

Як звертає увагу телекомпанія, ФБР в ході розслідування виражало сумніви в тому, що Царнаеви підготували теракт самостійно. Однією з причин сумнівів було те, що під час обшуку квартири в Кембриджі не було виявлено слідів пороху або вибухових речовин ніде, навіть в водостоках і каналізації.

За даними NBC, записки Джохара були долучені до клопотання його адвокатів, які просили суд не розголошувати зміст допитів під час розгляду журі присяжних. Це клопотання було задоволено.

Як повідомляв УНН, ФРН депортувала в Марокко пособника терористів, які влаштували атаки 11 вересня 2001 року.