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ФРН депортувала в Марокко пособника терористів, які влаштували атаки 11 вересня 2001 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Влада Німеччини депортувала в Марокко 44-річного Муніра аль-Мотассадека — пособника ісламістів, які здійснили теракти в США 11 вересня 2001 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його даними, марокканець був доставлений на вертольоті з в’язниці Фульсбюттель в Гамбурзі в аеропорт міста, а потім звідти до Франкфурта-на-Майні. На літаку марокканської авіакомпанії він у супроводі співробітників федеральної поліції ФРН був відправлений до Касабланки.

Аль-Мотассадека був членом так званого гамбурзького осередку ісламістів, які згуртувалися навколо Мохаммеда Атта, який направив літак в Північну вежу Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Вони відвідували в Гамбурзі мечеть “Аль-Кудс”. У 2004 році Вищий земельний суд засудив аль-Мотассадек до 15 років позбавлення волі за пособництво вбивству більш ніж в 3 тисячах випадків і участь в терористичній організації. Термін покарання закінчувався в листопаді.

Після депортації в Марокко аль-Мотассадек як мінімум до 3 квітня 2064 року не має право в’їжджати і перебувати на території ФРН.

Нагадуємо, Роухані згадав про 11 вересня через реакцію США на теракт в Ірані.

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