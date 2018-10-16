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ФРГ депортировала в Марокко пособника террористов, устроивших атаки 11 сентября 2001 года

Киев  •  УНН

 • 8976 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Власти Германии депортировали в Марокко 44-летнего Мунира аль-Мотассадека — пособника исламистов, совершивших теракты в США 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его данным, марокканец был доставлен на вертолете из тюрьмы Фульсбюттель в Гамбурге в аэропорт города, а затем оттуда во Франкфурт-на-Майне. На самолете марокканской авиакомпании он в сопровождении сотрудников федеральной полиции ФРГ был отправлен в Касабланку.

Аль-Мотассадек был членом так называемой гамбургской ячейки исламистов, сплотившихся вокруг Мохаммеда Атта, который направил самолет в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Они посещали в Гамбурге мечеть “Аль-Кудс”. В 2004 году Высший земельный суд приговорил аль-Мотассадека к 15 годам лишения свободы за пособничество убийству более чем в 3 тысячах случаев и участие в террористической организации. Срок наказания заканчивался в ноябре.

После депортации в Марокко аль-Мотассадек как минимум до 3 апреля 2064 года не имеет право въезжать и находиться на территории ФРГ.

Напоминаем, Роухани вспомнил об 11 сентября из-за реакции США на теракт в Иране.

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