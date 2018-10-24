NBC: Джохар Царнаев заявил ФБР, что ему с братом не помогали готовить теракт в Бостоне

Как уточняет телекомпания, один из организаторов теракта в Бостоне был тяжело ранен в противоборстве с полицией, не мог говорить и отвечал на вопросы ФБР в письменной форме, лежа на больничной койке. Джохар, в частности, заявил, что они с братом без посторонней помощи несколько недель изготавливали взрывные устройства в съемной квартире в Кембридже (штат Массачусетс) и иногда в автофургоне или в автомобиле. Они делали это в дневное время для того, чтобы работавшая жена Тамерлана Царнаева случайно не догадалась о заговоре.

Братья Царнаевы, пишет телекомпания, наметили несколько вариантов теракта, включая отделения полиции Бостона во время празднования Дня независимости 4 июля. Однако заговорщики успели подготовить самодельные бомбы гораздо раньше намеченного, поэтому выбор пал на марафон в Бостоне в середине апреля. Как показал Джохар, его брат определил конечную мишень в субботу, марафон состоялся в понедельник.

Как обращает внимание телекомпания, ФБР в ходе расследования выражало сомнения в том, что Царнаевы подготовили теракт в одиночку. Одной из причин сомнений было то, что во время обыска квартиры в Кембридже не было обнаружено следов пороха или взрывчатых веществ нигде, даже в водостоках и канализации.

По данным NBC, записки Джохара были приобщены к ходатайству его адвокатов, которые просили суд не разглашать содержание допросов во время разбирательства жюри присяжных. Это ходатайство было удовлетворено.

Как сообщал УНН, ФРГ депортировали в Марокко пособника террористов, устроивших атаки 11 сентября 2001 года.