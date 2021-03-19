Назвав місце та дату: легендарний боксер Тайсон оголосив про повернення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Колишній чемпіон світу Майк Тайсон має намір вдруге повернутися на ринг і провести повноцінний поєдинок. Про це інформує УНН з посиланням на "BoxingScene".
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54-річний екс-чемпіон світу у “хевівейті” повернеться на ринг 29 травня і проведе бій на “Hard Rock” в Маямі.
Ім’я суперника американця на даний момент залишається невідомим, однак сказано, що з великою долею ймовірності це буде інший легендарний боксер зі США — 58-річний Евандер Холіфілд, з яким він проведе виставковий поєдинок.
Відзначимо, що наприкінці листопада 2020 року Тайсон вийшов на ринг. Американець провів показовий поєдинок з Роєм Джонсом-молодшим, яка обернулася нічиєю.
Нагадаємо
Тайсон завершив професійну кар’єру боксера 2005 року поразкою від Кевіна Макбрайда.