Назвав місце та дату: легендарний боксер Тайсон оголосив про повернення

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54-річний екс-чемпіон світу у “хевівейті” повернеться на ринг 29 травня і проведе бій на “Hard Rock” в Маямі.

Ім’я суперника американця на даний момент залишається невідомим, однак сказано, що з великою долею ймовірності це буде інший легендарний боксер зі США — 58-річний Евандер Холіфілд, з яким він проведе виставковий поєдинок.

Відзначимо, що наприкінці листопада 2020 року Тайсон вийшов на ринг. Американець провів показовий поєдинок з Роєм Джонсом-молодшим, яка обернулася нічиєю.

Нагадаємо

Тайсон завершив професійну кар’єру боксера 2005 року поразкою від Кевіна Макбрайда.