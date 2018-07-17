Названо розмір штрафу для столичних готелів, які "малюють" собі зірки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Столичним готелям, які встановлюють собі зірки, не маючи на те юридичних підстав, загрожує штраф у розмірі до 5% доходу від реалізації послуг за останній звітний рік. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Київському обласному територіальному відділені АМКУ.
“Під час проведення дослідження (щодо підвищення цін на період фіналу Ліги Чемпіонів, — ред.) відділення виявило, що низка суб’єктів господарювання, які надають готельні послуги у м. Києві, поширюють неправдиву інформацію про встановлення готелям категорій (зірок). Порушникам загрожує штраф у розмірі до 5% доходу (виручки) від реалізації послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф”, — розповіли у територіальному відділенні АМКУ.
Зокрема, наразі розглядаються справи щодо двох готелів, власниками яких є ТОВ “Євтрохотелсістем” та ТОВ “Готель “Старо”, за фактами розміщення ними на фасадах та на сайтах неправдивої інформації про встановлення категорій (зірок).
“З огляду на те, що ринок надання готельних послуг у Києві є конкурентним, поширення такої інформації може надати суб’єктам господарювання неправомірні переваги у конкуренції”, — пояснили у територіальному відділенні АМКУ.
Як уточнили антимонопольники, наразі проводиться дослідження щодо поширення аналогічної неправдивої інформації іншими готелями.
Нагадаємо, низка територіальних відділень Антимонопольного комітету розпочала розслідування щодо самовільного надання собі зірок готелями у низці туристичних міст України.