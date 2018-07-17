Назван размер штрафа для столичных отелей, которые "рисуют" себе звезды

“Во время проведения исследования (по повышению цен на период финала Лиги Чемпионов, — ред.) отделение выявило, что ряд субъектов хозяйствования, которые предоставляют гостиничные услуги в г. Киеве, распространяют ложную информацию об установлении отелям категорий (звезд). Нарушителям грозит штраф в размере до 5% дохода (выручки) от реализации услуг за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф”, — рассказали в территориальном отделении АМКУ.

В частности, сейчас рассматриваются дела по двум гостиницам, владелецами которых являются ООО “Евтрохотелсистем” и ООО “Отель “Старо” по фактам размещения ими на фасадах и на сайтах ложной информации об установлении категорий (звезд).

“Учитывая то, что рынок предоставления гостиничных услуг в Киеве является конкурентным, распространение такой информации может предоставить субъектам хозяйствования неправомерные преимущества в конкуренции”, — пояснили в территориальном отделении АМКУ.

Как уточнили антимонопольщики, проводится исследование по распространению аналогичной ложной информации другими отелями.

Напомним, ряд территориальных отделений Антимонопольного комитета начала расследование относительно самовольного предоставления себе звезд отелями в ряде туристических городов Украины.