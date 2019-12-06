Названо пункти, де можна отримати дозволи на вантажні перевезення до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство інфраструктури організувало видачу дозволів на вантажні перевезення до Республіки Польща на семи пунктах видачі дозволів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.
“З метою максимального задоволення всіх учасників ринку вантажних перевезень, а також урегулювання ситуації з чергами на ПВД із завантаженими транспортними засобами, Комісією було проведено аналіз всіх отриманих заяв українських перевізників, із відповідними підтверджуючими документами щодо завантаження та митного оформлення транспортних засобів. Видачу таких дозволів організовано на 7 пунктах видачі дозволів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що отримати дозвіл на вантажні перевезення можна в Борисполі, Вінниці, Голобах, Ковелі, Коростені, Львові та Хмельницькому.
“Водночас іншим перевізникам, які здійснили завантаження та митне оформлення у період після 18.11.2019, оформлення та видача дозволів Республіки Польща буде здійснюватись за рахунок додаткової квоти дозволів Польщі квоти 2019 року, надходження якої до України від польської сторони заплановано орієнтовно у першій половині грудня 2019 року”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, Польща видала Україні додаткові 5 тисяч дозволів на вантажні перевезення.