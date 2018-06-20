Названо продукти, які у травні подешевшали найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Ціни на продукти споживчого кошику знизились. У травні лідерами за здешевленням стали яйця, які знизилдись у ціні на 10%. Про це повідомили у Мінагрополітики, передає УНН.
“За даними Держстату у травні 2018 року яйця, гречка, картопля та ріпчаста цибуля стали лідерами за зниженням цін у порівнянні із попереднім місяцем. Найбільше подешевшали яйця, які втратили 10% вартості (24,17 грн/дес. у травні проти 26,65 грн/дес. у квітні)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також ціни знизилися:
-
- на 8% — гречані крупи, які у середньому по країні у травні 2018 року коштували 17,38 грн/кг;
-
- на 4,1% — цибуля ріпчаста (6,57 грн/кг);
-
- на 3,8% — картопля (7,54 грн/кг);
-
- на 2,4% — сало (68,77 грн/кг);
-
- на 2% — цукор (14,83 грн/кг);
-
- на 1,8% — куряче філе (89,95 грн/кг).
-
Водночас, майже не змінились у травні ціни на вершкове масло, олію, хліб та борошно, макаронні вироби, свинину та яловичину, молоко, сири та буряк.
Натомість на деякі продукти ціни взагалі зросли. Зокрема подорожчали морква, білокачанна капуста та яблука, що пов’язано із сезонним фактором.
Нагадаємо, інфляція в Україні станом на травень поточного року сягнула 11,7% у відповідності до травня минулого року.