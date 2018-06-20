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Названы продукты, которые в мае подешевели больше всего

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Цены на продукты потребительской корзины снизились. В мае лидерами по удешевлению стали яйца, которые снизились в цене на 10%. Об этом сообщили в Минагрополитики, передает УНН.

“По данным Госстатистики в мае 2018 года яйца, гречка, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости (24,17 грн/дес. в мае против 26,65 грн/дес. в апреле)”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что также цены снизились:

  • на 8% — гречневые крупы, которые в среднем по стране в мае 2018 года стоили 17,38 грн/кг;
  • на 4,1% — лук репчатый (6,57 грн/кг);
  • на 3,8% — картофель (7,54 грн/кг);
  • на 2,4% — сало (68,77 грн/кг);
  • на 2% — сахар (14,83 грн/кг);
  • на 1,8% — куриное филе (89,95 грн/кг).

В то же время, почти не изменились в мае цены на сливочное масло, растительное масло, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу.

Зато на некоторые продукты цены вообще выросли. В частности подорожали морковь, белокочанная капуста и яблоки, что связано с сезонным фактором.

Напомним, инфляция в Украине по состоянию на май текущего года достигла 11,7% в соответствии с маем прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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