Названы продукты, которые в мае подешевели больше всего

“По данным Госстатистики в мае 2018 года яйца, гречка, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости (24,17 грн/дес. в мае против 26,65 грн/дес. в апреле)”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что также цены снизились:



на 8% — гречневые крупы, которые в среднем по стране в мае 2018 года стоили 17,38 грн/кг;



на 4,1% — лук репчатый (6,57 грн/кг);



на 3,8% — картофель (7,54 грн/кг);



на 2,4% — сало (68,77 грн/кг);



на 2% — сахар (14,83 грн/кг);



на 1,8% — куриное филе (89,95 грн/кг).



В то же время, почти не изменились в мае цены на сливочное масло, растительное масло, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу.

Зато на некоторые продукты цены вообще выросли. В частности подорожали морковь, белокочанная капуста и яблоки, что связано с сезонным фактором.

Напомним, инфляция в Украине по состоянию на май текущего года достигла 11,7% в соответствии с маем прошлого года.