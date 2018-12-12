Названо мінімальну вартість законно збудованого житла
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Ціна квадратного метра житла, побудованого з наявністю всіх необхідних документів, не може бути дешевшою за 15-16 тисяч гривень. Про це сказав Голова правління — президент “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір, коментуючи інформацію Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства щодо середньої вартості будівництва житла, пише УНН.
“За інформацією профільного Міністерства, будівництво одного квадратного метра житла в Києві коштує 13 849 гривень. Важливо розуміти, що це „нульова“ цифра! До неї необхідно додати вартість землі (а в Києві вона дорога), пайові внески і рентабельність. На виході для покупця ціна за один квадратний метр становить 15-16 тис. грн. Це мінімальний економічно-обгрунтований показник. І він не може бути нижчим за цю цифру”, — пояснив Ігор Кушнір.
За словами Президента “Київміськбуду”, купівля житла, квадратний метр якого коштує дешевше 15-16 тисяч гривень, є дуже ризикованою.
“Як забудовник може поставити ціну, нижче зазначеної? Це або найдешевші, а значить не якісні, будматеріали. Або робочі з вулиці, які не мають відповідної кваліфікації. Або відсутність законно оформленої землі. Або все це разом. У будь-якому випадку, це призведе до проблем. У кращому випадку — будинок не введуть в експлуатацію. У гіршому — будинку не буде взагалі, і інвестор залишиться без грошей і житла.
Ціна квадратного метра — це перший фактор, на який звертає увагу покупець. Він же є одним з основних маркерів законності будівництва”, — підкреслив Ігор Кушнір.