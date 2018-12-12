Названа минимальная стоимость законно построенного жилья

“По информации профильного Министерства, строительство одного квадратного метра жилья в Киеве стоит 13 849 гривен. Важно понимать, что это „нулевая“ цифра! К ней необходимо добавить стоимость земли (а в Киеве она дорогая), паевые взносы и рентабельность. На выходе для покупателя цена за один квадратный метр составляет 15-16 тыс. грн. Это минимальный экономически-обоснованный показатель. И он не может быть ниже этой цифры”, — объяснил Игорь Кушнир.

По словам Президента “Киевгорстроя”, покупка жилья, квадратный метр которого стоит дешевле 15-16 тысяч гривен, является очень рискованной.

“Как застройщик может поставить цену, ниже обозначенной? Это либо самые дешевые, а значит не качественные, стройматериалы. Либо рабочие с улицы, которые не имеют соответствующей квалификации. Либо отсутствие законно оформленной земли. Либо все это вместе. В любом случае, это приведет к проблемам. В лучшем случае — дом не введут в эксплуатацию. В худшем — дома не будет вообще, и инвестор останется без денег и жилья.

Цена квадратного метра — это первый фактор, на который обращает внимание покупатель. Он же является одним из основных маркеров законности строительства”, — подчеркнул Игорь Кушнир.