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Названо лідера першого кола УПЛ за кількістю зароблених на собі фолів

Київ • УНН

 • 11346 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Півзахисник "Ворскли" Давид Пуцлін заробив найбільшу кількість фолів у поточному чемпіонаті України з футболу, передає УНН з посиланням на "zbirna.com".

Названо лідера першого кола УПЛ за кількістю зароблених на собі фолів

У топ-5 головних порушників правил поточного чемпіонату відразу три представники “Інгульця”, а в топ-5 тих гравців, на яких найбільше фолят, — три виконавця “Ворскли”. Очолює рейтинг — півзахисник Давид Пуцлін. Дістається і фланговим футболістам полтавської команди — Ігорю Пердуті і Наджеебу Якубу. Другий рядок обійняв Антон Шиндер — нападник “Минаю”.

Зауважимо, що найкращим за підсумками першого кола в УПЛ за ударами виявився Владислав Кочергін із “Зорі” (38), першим за кількістю обводок став Беністо з “Олімпіку” (74).

Як писав УНН, УПЛ оголосила символічну збірну першого кола турніру.

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