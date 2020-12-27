Названо лідера першого кола УПЛ за кількістю зароблених на собі фолів

У топ-5 головних порушників правил поточного чемпіонату відразу три представники “Інгульця”, а в топ-5 тих гравців, на яких найбільше фолят, — три виконавця “Ворскли”. Очолює рейтинг — півзахисник Давид Пуцлін. Дістається і фланговим футболістам полтавської команди — Ігорю Пердуті і Наджеебу Якубу. Другий рядок обійняв Антон Шиндер — нападник “Минаю”.

Зауважимо, що найкращим за підсумками першого кола в УПЛ за ударами виявився Владислав Кочергін із “Зорі” (38), першим за кількістю обводок став Беністо з “Олімпіку” (74).

Як писав УНН, УПЛ оголосила символічну збірну першого кола турніру.