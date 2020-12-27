Назван лидер первого круга УПЛ по количеству заработанных на себе фолов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Полузащитник "Ворсклы" Давид Пуцлин заработал наибольшее количество фолов в текущем чемпионате Украины по футболу, передает УНН со ссылкой на "zbirna.com".
В топ-5 главных нарушителей правил текущего чемпионата сразу три представителя “Ингула”, а в топ-5 тех игроков, на которых больше всего фолят — три исполнителя “Ворсклы”. Возглавляет рейтинг — полузащитник Давид Пуцлин. Достается и фланговым футболистам полтавской команды — Игорь Пердуте и Наджеебу Якубу. Вторую строчку занял Антон Шиндер — нападающий “Миная”.
Заметим, что лучшим по итогам первого круга в УПЛ по ударам оказался Владислав Кочергин с “Зари” (38), первым по количеству обводок стал Бенисто из “Олимпик” (74).
Как писал УНН, УПЛ объявила символическую сборную первого круга турнира.