Названо кількість ДНК-профілів невпізнаних осіб, які загинули у війні на Донбасі

“Станом на 24 липня 2020 року ЦОГОЛ налічує 2249 ДНК-профілів невпізнаних трупів, з них 1002 ДНК-профілі невпізнаних трупів, виявлених у зоні проведення АТО/ООС”, — йдеться у відповіді на запит.

За ЦОГОЛ станом на 24 липня 2020 року установлено 596 збігів щодо ймовірної спорідненості невпізнаних трупів та родичів зниклих безвісти осіб у зоні проведення АТО/ООС. Подальша робота з ідентифікації невпізнаних трупів проводиться органами досудового розслідування.

Нагадаємо, на Донеччині зареєстровано понад 150 безвісти зниклих військовослужбовців.



