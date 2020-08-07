Названо кількість ДНК-профілів невпізнаних осіб, які загинули у війні на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Центральному обліку генетичних ознак людини в Україні міститься 1002 ДНК-профілів невпізнаних загиблих із зони проведення АТО/ООС. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.
“Станом на 24 липня 2020 року ЦОГОЛ налічує 2249 ДНК-профілів невпізнаних трупів, з них 1002 ДНК-профілі невпізнаних трупів, виявлених у зоні проведення АТО/ООС”, — йдеться у відповіді на запит.
За ЦОГОЛ станом на 24 липня 2020 року установлено 596 збігів щодо ймовірної спорідненості невпізнаних трупів та родичів зниклих безвісти осіб у зоні проведення АТО/ООС. Подальша робота з ідентифікації невпізнаних трупів проводиться органами досудового розслідування.
Нагадаємо, на Донеччині зареєстровано понад 150 безвісти зниклих військовослужбовців.