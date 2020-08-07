Названо количество ДНК-профилей неопознанных лиц, погибших в войне на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Центральной базе учета генетических признаков человека в Украине содержится 1002 ДНК-профиля неопознанных погибших из зоны проведения АТО/ООС. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.
"По состоянию на 24 июля 2020 ЦОГОЛ насчитывает 2249 ДНК-профилей неопознанных трупов, из них 1002 ДНК-профили неопознанных трупов, обнаруженных в зоне проведения АТО/ООС", - говорится в ответе на запрос.
По базе состоянием на 24 июля 2020 установлено 596 совпадений относительно вероятного родства неопознанных трупов и родственников пропавших без вести лиц в зоне проведения АТО/ООС. Дальнейшая работа по идентификации неопознанных трупов проводится органами досудебного расследования.
Напомним, в Донецкой области зарегистрировано более 150 без вести пропавших военнослужащих.