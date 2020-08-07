Названо количество ДНК-профилей неопознанных лиц, погибших в войне на Донбассе

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76714 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100893 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125141 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106480 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126358 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100983 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101842 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103827 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101893 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101490 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Названо количество ДНК-профилей неопознанных лиц, погибших в войне на Донбассе

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Центральной базе учета генетических признаков человека в Украине содержится 1002 ДНК-профиля неопознанных погибших из зоны проведения АТО/ООС. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины.

"По состоянию на 24 июля 2020 ЦОГОЛ насчитывает 2249 ДНК-профилей неопознанных трупов, из них 1002 ДНК-профили неопознанных трупов, обнаруженных в зоне проведения АТО/ООС", - говорится в ответе на запрос.

По базе состоянием на 24 июля 2020 установлено 596 совпадений относительно вероятного родства неопознанных трупов и родственников пропавших без вести лиц в зоне проведения АТО/ООС. Дальнейшая работа по идентификации неопознанных трупов проводится органами досудебного расследования.

Напомним, в Донецкой области зарегистрировано более 150 без вести пропавших военнослужащих.

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