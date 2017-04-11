Названо головні джерела інвестування на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Головним джерелом інвестування на Київщині залишаються власні кошти підприємств та організацій. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області, передає УНН.
Так, у 2016 році Київською областю було освоєно 14 млрд 277 млн грн капітальних інвестицій з власних коштів підприємств та організацій, що становить 46% до загального обсягу освоєних інвестицій.
Для порівняння, протягом звітного періоду за рахунок коштів державного бюджету Київською областю було освоєно 155 млн грн (0,5% до загального обсягу), за рахунок місцевих бюджетів – 589 млн грн, що становить 1,9% до загального обсягу.
Варто зазначити, що капітальні інвестиції у житлове будівництво Київської області за 2016 рік становили понад 7 млрд грн.
Нагадаємо, Київщина потрапила у п'ятірку лідерів за обсягом будівництва житла в Україні.
За підсумками 2016 року серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.
За результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко).
Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. доларів США.