Названы главные источники инвестирования в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Главным источником инвестирования в Киевской области остаются собственные средства предприятий и организаций. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
Так, в 2016 году Киевской областью было освоено 14 млрд 277 млн грн капитальных инвестиций из собственных средств предприятий и организаций, что составляет 46% от общего объема освоенных инвестиций.
Для сравнения, в течение отчетного периода за счет средств государственного бюджета Киевской областью было освоено 155 млн грн (0,5% от общего объема), за счет местных бюджетов - 589 млн грн, что составляет 1,9% от общего объема.
Стоит отметить, что капитальные инвестиции в строительство Киевской области за 2016 год составили более 7 млрд грн.
Напомним, Киевская область попала в пятерку лидеров по объему строительства жилья в Украине.
По итогам 2016 года среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.
По результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок).
Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долларов США.