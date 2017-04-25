Названо фактори, які негативно впливають на ринок спирту в Україні

Аналітики відзначили, що монополія на ринку спирту обмежує можливості для створення конкуренції серед виробників. Крім того, вона сприяє завищення собівартості українського спирту і, як наслідок, його неконкурентоспроможності на зовнішніх ринках.

“До чинників, який впливає на розвиток ринку спирту в Україні, додаються скорочення офіційного виробництва алкогольних напоїв через підвищення ставок акцизного податку, висока вартість спирту і недостатній попит на кінцеву продукцію, обмежене використання етилового спирту в різних галузях виробництва (фактично, тільки в рамках однієї галузі), низька продуктивність спиртових заводів і висока вартість виробництва”, — сказано в повідомленні.

Також в Україні на сьогоднішній день фіксується недостатній рівень завантаженості промислових потужностей з виробництва етилового спирту, низька рентабельність всієї галузі, а також наявність на ринку “тіньового” обороту.

“За різними оцінками, він становить від 40 до 50% загального обороту. Це стає причиною зростання виробничих витрат, зниження рівня конкурентоспроможності продукції та зменшення надходжень від акцизного податку до державного бюджету”, - підкреслюють аналітики.

У дослідженні також сказано, що “з метою протистояти цій тенденції необхідно переглянути форму діяльності та управління підприємств-виробників спирту, а також вивчити можливості переорієнтації ринку на випуск інших видів продукції”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, тіньовий сегмент алкогольного ринку в Україні зріс до 60%.

За словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, ринок легального алкоголю переживає період стагнації вже шостий рік поспіль. При цьому влада такий стан справ ігнорує.

Додамо, що нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн щорічно.