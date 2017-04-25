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Названы факторы, негативно влияющие на рынок спирта в Украине

Названы факторы, негативно влияющие на рынок спирта в Украине

Киев • УНН

 • 12923 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Наличие государственной монополии и неконкурентоспособность себестоимости отечественного спирта, а также стремительное сокращение производства легальных алкогольных напитков оказывают негативное влияние на рынок данной продукции. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования рынка спирта Украины Pro-Consulting, передает УНН.

Аналитики отметили, что монополия на рынке спирта ограничивает возможности для создания конкуренции среди производителей. Кроме того, она способствует завышению себестоимости украинского спирта и, как следствие, его неконкурентоспособности на внешних рынках.

“К факторам, оказывающим влияние на развитие рынка спирта в Украине, также относятся сокращение официального производства алкогольных напитков из-за повышения ставок акцизного налога, высокая стоимость спирта и недостаточный спрос на конечную продукцию, ограниченное использование этилового спирта в различных отраслях производства (фактически, только в рамках одной отрасли), низкая продуктивность спиртовых заводов и высокая стоимость производства”, — сказано в сообщении.

Также в Украине на сегодняшний день фиксируется недостаточный уровень загруженности промышленных мощностей по производству этилового спирта, низкая рентабельность всей отрасли, а также наличие на рынке “теневого” оборота.

“По разным оценкам, он составляет от 40 до 50% общего оборота. Это становится причиной роста производственных затрат, снижения уровня конкурентоспособности продукции и уменьшения поступлений от акцизного налога в государственный бюджет”, — подчеркивают аналитики.

В исследовании так же сказано, что “с целью противостоять данной тенденции, необходимо пересмотреть форму деятельности и управления предприятий-производителей спирта, а также изучить возможности переориентации рынка на выпуск других видов продукции”.

Напомним, как сообщал УНН, теневой сегмент алкогольного рынка в Украине вырос до 60%.

По словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, рынок легального алкоголя переживает период стагнации уже шестой год подряд.  При этом власть такое положение дел игнорирует.

Добавим, что нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн ежегодно.

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