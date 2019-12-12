Названий переможець будівельної премії “Надійний забудовник”

Отримуючи нагороду, віце-президент “Київміськбуду” Едуард Шевчук зазначив, що і в подальшому компанія утримуватиме лідерські позиції на будівельному ринку.

“По-перше, від імені президента „Київміськбуду“ Кушніра Ігоря Миколайовича і всього трудового колективу, хочу подякувати організаторам премії за високу відзнаку роботи нашої компанії. Мені приємно відзначити, що за 8 років, протягом яких наша команда очолює Холдинг, ми гідно тримаємо високе звання „Київміськбуду“ — як найбільш стабільного забудовника, забудовника-рекордсмена, забудовника, в активі якого майже 65 років здобутків і перемог.

Понад 45 мільйонів квадратних метрів нерухомості зведено силами „Київміськбуду“. Не кожна компанія може похвалитися таким результатом. Школи, дитсадки, лікарні і інститути, заклади культури і дороги, а головне — житло для людей! Ми намагаємося зробити все, щоб у кожної людини був дім, щоб було куди повертатися після роботи або далеких мандрів. Власна оселя — це дуже важливо для кожного. Ми стабільні і впевнені у завтрашньому дні. „Київміськбуд“ — єдина компанія, у якої за всі роки жодного недобудованого об’єкту і я впевнений, так буде і надалі”, — підкреслив Едуард Шевчук.

Віце-президенти “Київміськбуду” Джигіль Андрій Іванович, Дудурич Василь Михайлович, Шевчук Едуард Георгійович, Бондарев Аркадій Володимирович.

Премія Ibuild 2019 — головна будівельна премія України, яка покликана розвивати та рухати вперед будівельну галузь держави. На премії відзначають кращих представників будівельної галузі, кращі будівельні і девелоперські компанії та кращі об’єкти року. Як зазначають організатори, премія Ibuild не має аналогів в Україні. Бути лауреатом Ibuild — означає підтвердити свої власні досягнення, отримати визнання власним професійним здобуткам на найвищому рівні.