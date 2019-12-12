Названий переможець будівельної премії “Надійний забудовник”

ukru
12:30 • 14227 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 106186 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 104919 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 120829 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 120549 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 125967 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 170729 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268360 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262161 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255301 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2 м/с
24 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 105779 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 107783 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 56248 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

10:20 • 30765 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 69475 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 106186 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 120829 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 120549 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 107783 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 121544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 21214 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 56248 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105151 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 67146 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 150143 перегляди
Актуальне
Названий переможець будівельної премії “Надійний забудовник”

Названий переможець будівельної премії “Надійний забудовник”

Київ • УНН

 • 38522 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” отримала звання “Надійний забудовник” у рамках VII Всеукраїнської будівельної премії Ibuild-2019, повідомляє УНН.

Отримуючи нагороду, віце-президент “Київміськбуду” Едуард Шевчук зазначив, що і в подальшому компанія утримуватиме лідерські позиції на будівельному ринку.

“По-перше, від імені президента „Київміськбуду“ Кушніра Ігоря Миколайовича і всього трудового колективу, хочу подякувати організаторам премії за високу відзнаку роботи нашої компанії. Мені приємно відзначити, що за 8 років, протягом яких наша команда очолює Холдинг, ми гідно тримаємо високе звання „Київміськбуду“ — як найбільш стабільного забудовника, забудовника-рекордсмена, забудовника, в активі якого майже 65 років здобутків і перемог.

Понад 45 мільйонів квадратних метрів нерухомості зведено силами „Київміськбуду“. Не кожна компанія може похвалитися таким результатом. Школи, дитсадки, лікарні і інститути, заклади культури і дороги, а головне — житло для людей! Ми намагаємося зробити все, щоб у кожної людини був дім, щоб було куди повертатися після роботи або далеких мандрів. Власна оселя — це дуже важливо для кожного. Ми стабільні і впевнені у завтрашньому дні. „Київміськбуд“ — єдина компанія, у якої за всі роки жодного недобудованого об’єкту і я впевнений, так буде і надалі”, — підкреслив Едуард Шевчук.

Віце-президенти “Київміськбуду” Джигіль Андрій Іванович, Дудурич Василь Михайлович, Шевчук Едуард Георгійович, Бондарев Аркадій Володимирович.

Премія Ibuild 2019 — головна будівельна премія України, яка покликана розвивати та рухати вперед будівельну галузь держави. На премії відзначають кращих представників будівельної галузі, кращі будівельні і девелоперські компанії та кращі об’єкти року. Як зазначають організатори, премія Ibuild не має аналогів в Україні. Бути лауреатом Ibuild — означає підтвердити свої власні досягнення, отримати визнання власним професійним здобуткам на найвищому рівні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.83
Brent
$71.68
Bitcoin
$83,948.00
S&P 500
$5,620.03
Газ TTF
$43.14
Золото
$3,010.70
Ethereum
$1,952.89