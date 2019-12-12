Назван победитель строительной премии "Надежный застройщик"

Получая награду, вице-президент "Киевгорстроя" Эдуард Шевчук отметил, что и в дальнейшем компания будет удерживать лидерские позиции на строительном рынке.

"Во-первых, от имени президента "Киевгорстроя" Кушнира Игоря Николаевича и всего трудового коллектива, хочу поблагодарить организаторов премии за высокую награду работы нашей компании. Мне приятно отметить, что за 8 лет, в течение которых наша команда возглавляет Холдинг, мы достойно держим высокое звание "Киевгорстроя" - как наиболее стабильного застройщика, застройщика-рекордсмена, застройщика, в активе которого почти 65 лет достижений и побед.

Более 45 млн квадратных метров недвижимости возведен силами "Киевгорстроя". Не каждая компания может похвастаться таким результатом. Школы, детсады, больницы и институты, учреждения культуры и дороги, а главное - жилье для людей! Мы стараемся сделать все, чтобы у каждого человека был дом, чтобы было куда возвращаться после работы или дальних странствий. Собственное жилье - это очень важно для каждого. Мы стабильны и уверены в завтрашнем дне. "Киевгорстрой" - единственная компания, у которой за все годы ни одного недостроенного объекта и я уверен, так будет и впредь", - подчеркнул Эдуард Шевчук.

Вице-президенты "Киевгорстроя" Джигиль Андрей Иванович, Дудурич Василий Михайлович, Шевчук Эдуард Георгиевич, Бондарев Аркадий Владимирович.

Премия Ibuild 2019 - главная строительная премия Украины, которая призвана развивать и двигать вперед строительную отрасль страны. На премии отмечают лучших представителей строительной отрасли, лучшие строительные и девелоперские компании и лучшие объекты года. Как отмечают организаторы, премия Ibuild не имеет аналогов в Украине. Быть лауреатом Ibuild - значит подтвердить свои собственные достижения, получить признание собственным профессиональным достижениям на высшем уровне.