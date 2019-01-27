Названі регіони-лідери за обсягами будівництва

ukru
23 березня, 12:58 • 167863 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 432092 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 422659 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 409218 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 414594 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 305296 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 252602 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 491442 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176001 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 421386 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
5.5 м/с
75 %
755 мм
Дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини
Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

Іран висунув США умову для переговорів щодо ядерної угоди

23 березня, 16:50 • 117672 перегляди
Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

Польща посилює охорону кордону з білоруссю, туди незабаром направить ще 500 прикордонників

23 березня, 17:08 • 111503 перегляди
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини та одна поранена

23 березня, 17:22 • 152244 перегляди
Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

Прем'єр Канади Карні оголосив дострокові вибори: що відомо

23 березня, 17:43 • 112301 перегляди
У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

У застосунку "Армія+" тимчасово недоступні залізничні квитки

23 березня, 17:53 • 121997 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 409552 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 491433 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 421382 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 375005 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 323609 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 161548 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 158591 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 159471 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 154009 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 157561 перегляди
Актуальне
Названі регіони-лідери за обсягами будівництва

Названі регіони-лідери за обсягами будівництва

Київ • УНН

 • 6649 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Київ та Одеська області стали за підсумками 2018 року регіонами-лідерами за обсягами виконання будівельних робіт. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.

У Києві обсяги виконаних будівельних робіт за підсумками минулого року становили 30,1 млрд грн, в Одеській області 15,3 млрд грн, далі йдуть Дніпропетровська - 13,5 млрд грн та Харківська - 12,7 млрд грн області.

Будівельна галузь вважається драйвером економіки, проте в Україні частка будівельної галузі у структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. У той же час фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема, голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.

"У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва в ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні тільки 2%. Хоча потенціал величезний!" - вважає Кушнір.

Додамо, що загалом за підсумками 2018 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 136,3 млрд грн, індекс будівельної продукції проти 2017 року сягнув 104,4%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.31
Bitcoin
$85,564.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,052.87
Ethereum
$1,980.42