Названі регіони-лідери за обсягами будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Київ та Одеська області стали за підсумками 2018 року регіонами-лідерами за обсягами виконання будівельних робіт. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.
У Києві обсяги виконаних будівельних робіт за підсумками минулого року становили 30,1 млрд грн, в Одеській області 15,3 млрд грн, далі йдуть Дніпропетровська - 13,5 млрд грн та Харківська - 12,7 млрд грн області.
Будівельна галузь вважається драйвером економіки, проте в Україні частка будівельної галузі у структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. У той же час фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема, голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.
"У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва в ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні тільки 2%. Хоча потенціал величезний!" - вважає Кушнір.
Додамо, що загалом за підсумками 2018 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 136,3 млрд грн, індекс будівельної продукції проти 2017 року сягнув 104,4%.