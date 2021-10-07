Названі найбрудніші пляжі Одеси

Це пов'язано як з природно-кліматичними умовами (висока температура повітря, морської води, вітер і т.д.), так і з високим антропогенним навантаженням на пляжну зону, відзначають в ОЦКПЗ.

Медики повідомляють, що в 2021 році в Одесі й області було відібрано і досліджено 2063 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники, з них не відповідало гігієнічним вимогам 24 проби (1,3%). Найбільша кількість негативних показників була встановлена в серпні і вересні.

Фахівцями Центру відбір проб морської води проводився щотижня вздовж усього узбережжя в певних контрольних точках на відстані 5 м і 50 м від берега з відбором проби на глибині 50 м.