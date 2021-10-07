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Названі найбрудніші пляжі Одеси

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. За підсумками 9 місяців 2021 року пляжами з найбруднішою водою в Одесі можна вважати зони відпочинку на 10-ій і 13-ій станції Великого Фонтану, а також Лузанівку. Найбрудніші пляжі поза обласним центром розташовані у смт Затока. Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики захворювань (ОЦКПЗ) МОЗ України, пише УНН.

Це пов'язано як з природно-кліматичними умовами (висока температура повітря, морської води, вітер і т.д.), так і з високим антропогенним навантаженням на пляжну зону, відзначають в ОЦКПЗ.

Медики повідомляють, що в 2021 році в Одесі й області було відібрано і досліджено 2063 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники, з них не відповідало гігієнічним вимогам 24 проби (1,3%). Найбільша кількість негативних показників була встановлена в серпні і вересні.

Фахівцями Центру відбір проб морської води проводився щотижня вздовж усього узбережжя в певних контрольних точках на відстані 5 м і 50 м від берега з відбором проби на глибині 50 м.

Українські Національні Новини

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