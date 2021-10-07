Названы самые грязные пляжи Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. По итогам 9 месяцев 2021 года пляжами с самой грязной водой в Одессе можно считать зоны отдыха на 10-ой и 13-ой станции Большого Фонтана, а также Лузановку. Самые грязные пляжи вне областного центра находятся в пгт Затока. Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней (ОЦКПБ) Минздрава Украины, пишет УНН.
Это связано как с природно-климатическими условиями (высокая температура воздуха, морской воды, ветер и т.д.), так и с высоким антропогенным нагрузкам на пляжную зону, отмечают в ОЦКПБ.
Медики сообщают, что в 2021 году в Одессе и области было отобрано и исследовано 2063 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели, из них не соответствовало гигиеническим требованиям 24 пробы (1,3%). Наибольшее количество отрицательных показателей было установлено в августе и сентябре.
Специалистами Центра отбор проб морской воды проводился еженедельно вдоль всего побережья в определенных контрольных точках на расстоянии 5 м и 50 м от берега с отбором пробы на глубине 50 м.