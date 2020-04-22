Названа дата відновлення одного з європейських футбольних чемпіонатів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Чемпіонат Швеції з футболу назвав заплановані дати та формат відновлення змагань в двох футбольних дивізіонах, інформує УНН з посиланням на турніру.
32 клуби проголосували за готовність до відновлення змагань 14-го червня. При цьому продовження змагань у першому та другому дивізіонах відбуватиметься з глядачами на трибунах.
“Незважаючи на перенесення турнірів, ми мали на меті зіграти перші матчі на початку червня. Зараз ми можемо сказати, що запланованою датою відновлення стало 14 червня. Ми прагнемо до того, щоб зіграти всі матчі з присутністю уболівальників на стадіонах, але шведський елітний футбол весь час стежить за розвитком коронавірусу в суспільстві і можливими новими директивами влади”, — йдеться у повідомленні 2-х провідних ліг Швеції “Аллсвенскан” і “Суперетана”.
Як повідомляв УНН, в італійській Серії А одноголосно заявили про бажання відновити чемпіонат — Серія А.