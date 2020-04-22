Названа дата возобновления одного из европейских футбольных чемпионатов

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42594 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86309 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103017 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129144 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129456 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173351 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121966 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158368 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104950 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103076 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Чемпионат Швеции по футболу назвал запланированные даты и формат восстановления соревнований в двух футбольных дивизионах, передает УНН со ссылкой на турнира.

32 клуба проголосовали за готовность к восстановлению соревнований 14-го июня. При этом продолжение соревнований в первом и втором дивизионах будет происходить со зрителями на трибунах.

“Несмотря на перенос турниров, мы преследовали цель сыграть первые матчи в начале июня. Сейчас мы можем сказать, что запланированной датой восстановления стало 14 июня. Мы стремимся к тому, чтобы сыграть все матчи с присутствием болельщиков на стадионах, но шведский элитный футбол все время следит за развитием коронавируса в обществе и возможными новыми директивами власти”, — говорится в сообщении 2-х ведущих лиг Швеции “Аллсвенскан” и “Суперетана”.

Как сообщал УНН, в итальянской Серии А единогласно заявили о желании восстановить чемпионат — Серия А.

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