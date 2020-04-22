Названа дата возобновления одного из европейских футбольных чемпионатов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Чемпионат Швеции по футболу назвал запланированные даты и формат восстановления соревнований в двух футбольных дивизионах, передает УНН со ссылкой на турнира.
32 клуба проголосовали за готовность к восстановлению соревнований 14-го июня. При этом продолжение соревнований в первом и втором дивизионах будет происходить со зрителями на трибунах.
“Несмотря на перенос турниров, мы преследовали цель сыграть первые матчи в начале июня. Сейчас мы можем сказать, что запланированной датой восстановления стало 14 июня. Мы стремимся к тому, чтобы сыграть все матчи с присутствием болельщиков на стадионах, но шведский элитный футбол все время следит за развитием коронавируса в обществе и возможными новыми директивами власти”, — говорится в сообщении 2-х ведущих лиг Швеции “Аллсвенскан” и “Суперетана”.
Как сообщал УНН, в итальянской Серии А единогласно заявили о желании восстановить чемпионат — Серия А.