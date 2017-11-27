Назвали кількість пенсіонерів, які отримали підвищену пенсію

"Пенсія понад 2,5 млн українців виросла на більше ніж 1 тисячу гривень. На мій погляд, це досить серйозна цифра. Загалом підвищені пенсії отримали близько 80% пенсіонерів", - зазначив Розенко.

Як уточнив він, розмір підвищення пенсій, яке відбулося 1 жовтня 2017 року, залежить від стажу роботи, заробітної плати та року виходу на пенсію.

"Сенс реформи (осучаснення пенсій) полягає в тому, щоб не всім однаково підвищити пенсію на 50-100 грн, як це було раніше, а зробити це диференційовано і справедливо – залежно від стажу роботи, заробітної плати і від року виходу на пенсію", - пояснив віце-прем’єр.

З огляду на це, за словами Розенка, найбільші прибавки отримали ті пенсіонери, для яких протягом останніх 4 років не проводилося жодного перерахунку.

"Це переважно ті люди, які мали середній розмір пенсії, в яких був досить великий страховий стаж і які виходили на пенсію, маючи середню заробітну плату", - пояснив він.

Нагадаємо, 1 грудня цього року зросте розмір близько 10 видів соціальних виплат для людей з інвалідністю.