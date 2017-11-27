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Назвали количество пенсионеров, которые получили повышенную пенсию

Назвали количество пенсионеров, которые получили повышенную пенсию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Более 2,5 млн пенсионеров получили повышение пенсий более чем тысячу гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.

"Пенсия более 2,5 млн украинцев выросла на более чем 1000 гривен. На мой взгляд, это достаточно серьезная цифра. В общем повышенные пенсии получили около 80% пенсионеров", - отметил Розенко.

Как уточнил он, размер повышения пенсий, которое состоялось 1 октября 2017 года, зависит от стажа работы, заработной платы и года выхода на пенсию.

"Смысл реформы (осовременивания пенсий) состоит в том, чтобы не всем одинаково повысить пенсию на 50-100 грн, как это было раньше, а сделать это дифференцированно и справедливо - в зависимости от стажа работы, заработной платы и от года выхода на пенсию", - пояснил вице-премьер.

Учитывая это, по словам Розенко, крупнейшие прибавки получили те пенсионеры, для которых в течение последних 4 лет не проводилось ни одного пересчета.

"Это в основном те люди, которые имели средний размер пенсии, у которых был довольно большой страховой стаж и которые выходили на пенсию, имея среднюю заработную плату", - пояснил он.

Напомним, 1 декабря этого года возрастет размер около 10 видов социальных выплат для людей с инвалидностью.

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