Назвали количество пенсионеров, которые получили повышенную пенсию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Более 2,5 млн пенсионеров получили повышение пенсий более чем тысячу гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.
"Пенсия более 2,5 млн украинцев выросла на более чем 1000 гривен. На мой взгляд, это достаточно серьезная цифра. В общем повышенные пенсии получили около 80% пенсионеров", - отметил Розенко.
Как уточнил он, размер повышения пенсий, которое состоялось 1 октября 2017 года, зависит от стажа работы, заработной платы и года выхода на пенсию.
"Смысл реформы (осовременивания пенсий) состоит в том, чтобы не всем одинаково повысить пенсию на 50-100 грн, как это было раньше, а сделать это дифференцированно и справедливо - в зависимости от стажа работы, заработной платы и от года выхода на пенсию", - пояснил вице-премьер.
Учитывая это, по словам Розенко, крупнейшие прибавки получили те пенсионеры, для которых в течение последних 4 лет не проводилось ни одного пересчета.
"Это в основном те люди, которые имели средний размер пенсии, у которых был довольно большой страховой стаж и которые выходили на пенсию, имея среднюю заработную плату", - пояснил он.
Напомним, 1 декабря этого года возрастет размер около 10 видов социальных выплат для людей с инвалидностью.