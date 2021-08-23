Названо ім'я українського військового, який минулої доби загинув на сході України

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"Учора при несенні служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів. За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє. Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловлюють глибоке почуття скорботи родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України", – написали на Facebook-сторінці 28-ї ОМБр.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.