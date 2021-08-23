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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 47840 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 89561 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 102693 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 150769 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 129371 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 124176 просмотра

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Названо имя украинского военного, который вчера погиб на востоке Украины

Названо имя украинского военного, который вчера погиб на востоке Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Вчера в результате вражеского обстрела на востоке Украины погиб лейтенант Юрий Михайлов. Об этом сообщили в 28-й ОМБр, информирует УНН.

Цитата

"Вчера при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимые потери для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев. По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее. Командование и личный состав 28-й ОМБр выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - написали на Facebook-странице 28-й ОМБр.

Напомним

За прошедшие сутки, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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